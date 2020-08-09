В Псковской области увековечили память погибшего защитника Отечества

Фото: газете «Сельская новь»

В поселке Бежаницы Псковской области увековечили память погибшего защитника Отечества, уроженца деревни Заполье Александра Федоровича Богачёва. Об этом сообщили в газете «Сельская новь» Бежаницкого района.

«В начале войны он пропал без вести и только через 79 лет вернулся на свою малую Родину» - отметили в издании.

Останки бойца были найдены поисковым отрядом «За Родину» муниципального образования «Город Десногорск» Смоленской области.

На братском захоронении состоялся торжественный митинг, участники возложили цветы. До погребения был совершен обряд отпевания.

На мероприятии присутствовали родственники героя: внуки, правнуки, праправнуки.