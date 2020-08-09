Псковичка на автомобиле съехала в кювет и опрокинулась

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В Пустошкинском районе автомобиль слетел в кювет и перевернулся. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла на 1-м километре трассы Холюны – Дракуново 7 августа в 22:00.

«Водитель автомобиля марки «ВАЗ-2107» — женщина 1978 года рождения не справилась с управлением транспортного средства и совершила съезд в кювет, где опрокинулась» - рассказали в ведомстве и добавили, что она была трезвой.

По предварительным данным, женщина получила перелом костей таза справа, ее госпитализировали.