В Пскове XXVII Пушкинский театральный фестиваль открыл продажу билетов

Фото: Псковский драматический театр им. А. С. Пушкина.

В Пскове с сегодняшнего дня открылась продажа билетов на первые спектакли из программы XXVII Пушкинского театрального фестиваля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского драматического театра им. А. С. Пушкина.

Фестиваль пройдет с с 20 по 28 сентября. С программой спектаклей, лекций, творческих встреч можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Фото: Псковский драматический театр им. А. С. Пушкина.

Билеты в продажу будут поступать постепенно, на следующий же спектакль билеты станут доступны в ближайшие дни.

«Количество мест в зрительных залах будет существенно сокращено. Следите за поступлениями билетов в продажу, чтобы не пропустить заинтересовавшие вас спектакли» - предупредили в пресс-службе.

При проведении всех мероприятий программы XXVII Пушкинского фестиваля будут соблюдаться нормы противоэпидемиологической безопасности.