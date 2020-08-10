На территории горы Соколихи в Пскове появились новые скамейки

Фото: администрация Псковского района.

В Пскове около памятника «Ледовому побоищу» были отреставрированы скамейки. Об этом сообщили в группе администрации Псковского района в социальной сети ВКонтакте.

Работы по приведению в хороший вид сидячих мест состоялись в рамках благоустройства территории у памятника.

Фото: администрация Псковского района.

Скамейки обновлены силами УФСИН России по Псковской области.

«Надеемся, что жители и гости нашего региона оценят качество выполненных работ», - отметили в администрации.

В Пскове создают проект по благоустройству территории вокруг памятника дружине Александра Невского на горе Соколихе.