Пскович пошел на преступление ради того, чтобы побриться

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Пскович украл из магазина кассеты для бритвенных станков обшей стоимостью 4000 рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

На улице Коммунальной из магазина поступил звонок о краже, который получил межмуниципальный отдел вневедомственной охраны.

«Из охраняемого объекта – магазина на улице Коммунальной, поступил сигнал «Тревога» - отметили в управлении.

На месте работники росгвардии задержали мужчину 42 лет.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.