В Псковской области никто не вылечился от коронавируса, но и никто не умер

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В Псковской области на момент 10 августа заразились коронавирусом еще 21 человек, всего подтвержденных случаев – 3982.
Никто не выздоровел, и никто не умер. Всего за время пандемии справились с болезнью 2850, а скончались 57 человек.
На данный момент проведено исследований – 69496 (264).
Статистика по районам:
Псков – 1240
Великие Луки – 788
Псковский район – 334
Островский район – 284
Великолукский район – 183
Порховский район - 146
Невельский район – 140
Дновский район - 105
Плюсский район – 99
Гдовский район – 81
Новосокольнический район - 79
Дедовичский район – 55
Бежаницкий район – 52
Палкинский район - 49
Струго-Красненский район – 45
Печорский район – 44
Опочецкий район – 42
Куньинский район –39
Красногородский район – 36
Себежский район – 28
Усвятский район - 23
Новоржевский район – 22
Пустошкинский район – 22
Пыталовский район – 22
Локнянский район - 13
Пушкиногорский район - 11
Эпидемиолог же назвал сроки второй волны коронавируса в России.