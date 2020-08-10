В Псковской области никто не вылечился от коронавируса, но и никто не умер

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В Псковской области на момент 10 августа заразились коронавирусом еще 21 человек, всего подтвержденных случаев – 3982.

Никто не выздоровел, и никто не умер. Всего за время пандемии справились с болезнью 2850, а скончались 57 человек.

На данный момент проведено исследований – 69496 (264).

Статистика по районам:

Псков – 1240

Великие Луки – 788

Псковский район – 334

Островский район – 284

Великолукский район – 183

Порховский район - 146

Невельский район – 140

Дновский район - 105

Плюсский район – 99

Гдовский район – 81

Новосокольнический район - 79

Дедовичский район – 55

Бежаницкий район – 52

Палкинский район - 49

Струго-Красненский район – 45

Печорский район – 44

Опочецкий район – 42

Куньинский район –39

Красногородский район – 36

Себежский район – 28

Усвятский район - 23

Новоржевский район – 22

Пустошкинский район – 22

Пыталовский район – 22

Локнянский район - 13

Пушкиногорский район - 11

Эпидемиолог же назвал сроки второй волны коронавируса в России.