Псковские теплосети рассказали, что происходит в котельной в период планового отключения горячей воды

Фото: @teploseti_pskov

Псковские теплосети на своей странице в Instagram показали, что происходит, когда в домах отключается горячая вода на примере одной из котельных в Пскове.

Сотрудники ПТС в режиме реального времени две недели подряд следили за работой котельной на улице Народной. Работы начались с ремонта и замены газораспределительной системы котельной. Специалисты провели ремонт фильтров, баков и насосов.

Фото: @teploseti_pskov

Объем работ был проведен внушительный, несмотря на короткий промежуток времени: "Если быть честным, то пока своими глазами все это не увидишь, сложно понять, сколько всего они успевают и делают!" - сообщили сотрудники предприятия в Instagram.

В разрезе одной котельной можно увидеть, какой огромной работой занимаются сотрудники. И это не смотря на то, что кроме плановых работ, есть и те, которые требуют неотлагательного решения.