К 14 августа откроются все аттракционы Пскова

С этой недели все аттракционы пскова начнут полноценную работу. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщил "Парк культуры и отдыха".

Еще вчера, 11 августа, после долгого карантинного застоя заработал Детский парк города Пскова. Посетить его можно с 10:30 до 20:00, соблюдая санитарно-эпидемиологические меры предосторожности.

Завтра, 13 августа, начнет работу колесо обозрения в Ботаническом саду. Оно открывается позже Детского парка - в 11:30, но работает также, до 20:00.

С 14 августа откроется и Летний сад. Прокатиться на аттракционах можно будет с 11:00 до 19:00.

В понедельник и четверг действуют льготные дни. Сотрудники аттракционов просят заранее позаботиться о средствах индивидуальной защиты и при посещении, соблюдать дистанцию в 2 метра.