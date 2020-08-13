Погиб ребенок и два взрослых в результате столкновения машин в Невеле

Фото: ПАИ
В Псковской области погибли ребенок и двое взрослых в результате ДТП. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Дорожное происшествие случилось в деревне Зубарево Невельского района.
Фото: ПАИ
Автоводитель BMW 35 лет двигался по второстепенной дороге и на перекрестке не пропустил ВАЗ с водителем 42-х лет и пассажирами.
В итоге, все, кто находился в ВАЗе погибли на месте: водитель, женщина 1956 года рождения и девочка 8-ми лет.
Как выяснило следствие, за рулем BMW был трезвый житель Санкт-Петербурга, который ехал домой. Погибшие ехали домой, в Невель.
Фото: ПАИ
Мужчину задержала полиция и доставила в МО МВД России «Невельский». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ.
На месте происшествия продолжается расследование.