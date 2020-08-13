В Пскове начался дорожный ремонт улицы Рокоссовского

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Пскове стартовал ремонт улицы Рокоссовского, обновят участок дороги от улицы Коммунальной до Гаражного проезда на протяженности 832 метра. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйства Псковской области.

Улица Рокоссовского была названа в честь героя Советского Союза, поэтому эта дорога вошла в федеральный проект «Улица Победы».

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В пресс- службе рассказали - «Существующее покрытие проезжей части будет отфрезеровано на глубину 10 см, затем проведут устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия».

Рабочие заменят тротуары, а на сопряжении с проезжей частью уложат тактильную плитку. Нанесут разметку, установят ограждение и восстановят зеленую зону. В данный момент на объекте монтируют бортовой камень, передали в комитете.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ремонтные работы также проведут и на улице Петровской протяженностью в один километр на участке от улицы Коммунальной до Комсомольской площади. На это выделили порядка 10,6 миллионов рублей.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Тем временем, на Завеличье продолжается реставрация улицы Киселева: от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской дивизии и от Рижского проспекта до улицы Красноармейской. На месте уже устанавливают бордюр и тротуары.

Закончить все работы планируется к 15 октября.