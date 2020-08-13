Пскович преступил закон, чтобы выпить и закусить

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В Пскове мужчина пытался украсть из магазина три бутылки коньяка и продукты. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

12 августа на улице Яна Фабрициуса, примерно, в 19:00 из магазина поступил сигнал «Тревога». Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» незамедлительно прибыл на место.

«Росгвардейцы задержали 50-летнего псковича, который похитил из торгового зала три бутылки коньяка и продуты питания» - отметили в управлении.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции.