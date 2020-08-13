В Пскове запустят ремонт улицы Ипподромной и Аллейного проезда

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В Пскове улицу Ипподромную и Аллейный проезд отреставрируют в 2020 году. Об этом сообщило ПАИ со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Бориса Елкина.

Аукцион на ремонт Ипподромной улицы объявят в ближайшее время. Аллейный проезд тоже приведут в порядок. Обе улицы отремонтируют в этом году, заявил председатель.

Помимо этого, стало известно, что завершенную улицу Яна Фабрициуса откроют для проезда автотранспорта уже 1 октября, а также перекресток улиц Инженерная и Индустриальная.

В настоящий момент уже начался дорожный ремонт улицы Рокоссовского.