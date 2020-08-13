Когда в Пскове учредят раздельный сбор мусора

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В Псковской области увеличилось количество отходов, которые передают на вторичную переработку. Об этом сообщило ПАИ со ссылкой на председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергея Грахова.

Количество вторичного сырья увеличилось из-за магазинов, отметил спикер и разъяснил: «Когда регоператор начал выставлять счета магазинам и другим организациям, они стали разбирать мусор. Сдают макулатуру, стекло и пластик, остальное выкидывают».

Однако нужно поставить контейнеры для раздельного сбора мусора, чтобы наладить экологичный механизм переработки.

Грахов сказал, что псковичи когда-нибудь будут платить за свои отходы индивидуально.

«Сейчас идет работа над тем, как организовать процесс так, чтобы человек, если сгенерировал мусор, то заплатил, не сгенерировал - не заплатил» - поделился председатель.