Псковская область отдаст одну платную дорогу в федеральную собственность

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В Псковской области останутся только три платные дороги из четырех. Об этом сообщило ПАИ со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Бориса Елкина.

Платную дорогу Ольша – Велиж – Усвяты – Невель передадут в федеральную собственность. Псковская область уже подготовила документы для передачи трассы. Теперь ожидаются документы от Смоленской области, так как дорога проходит и через нее.

После передачи дороги в федеральную собственность уменьшатся поступления в бюджет, но качество дорог улучшится, отметил председатель и добавил, что на трассе Остров – Вышгород уже начался ремонт восьмикилометрового участка, в том числе дороги на территории самого Острова.