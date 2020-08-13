Более 200 миллионов рублей приносят платные дороги в псковский бюджет

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В бюджет Псковской области приносят более 200 миллионов рублей платные дороги. Об этом сообщило ПАИ со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Бориса Елкина.

В следствии пандемии Covid-19 уменьшился поток машин на 2-3 месяца, рассказал Елкин.

Несмотря на то, что границы до сих пор закрыты, трафик восстанавливается из-за активного внутреннего туризма.

Псковская область отдаст одну платную дорогу в федеральную собственность, и их останется лишь три из четырех.