Псковичи могут доехать на прямом поезде до Абхазии уже с начала месяца

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Из Пскова в Абхазию можно добраться прямым поездом уже со 2 августа. Об этом сообщило ПАИ со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Бориса Елкина.

«Со 2 августа был запущен прямой поезд от Пскова до Сухума», - отметил председатель. Длительность поездки составляет 2,5 дня.

Из Пскова в Сухум беспересадочные вагоны начали ходит со 2 по 27 августа по нечетным числам, а также 2 и 9 сентября.

Состав стартует из Пскова в 19:30 и приезжает в столицу Абхазии через два дня в 9:55 по Московскому времени.

Билеты на прямой поезд Псков – Евпатория также уже в продаже.