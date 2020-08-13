Жители Пскова просят отремонтировать дорогу во дворе дома на Советской

Фото с сайта губернатора Псковской области

Псковичи жалуются, что им не добраться до дома из-за глубоких луж. Письмо на сайт губернатора Псковской области отправила местная жительница.

В Пскове на улице Советской, дом 47 людям не дойти до подъезда. «Во двор не въехать, лужи по колено» - такое название письму дала псковичка.

Дом отреставрировали, а дорожное покрытие нет. «Сделали ремонт самого жилого дома, снесли сараи, установили детскую площадку» - пишет заявительница. Во дворе много чужих машин, что детям опасно там находиться.

Фото с сайта губернатора Псковской области

Жильцы этого дома не могут проехать во двор: «поскольку лужи, которые стоят на въезде, не дают это сделать, они очень глубокие» - отметила она и попросила помощи в решении проблемы.

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков отреагировал на письмо: «Уважаемая Алла Викторовна, Ваше обращение принято на рассмотрение, ответ будет размещен на сайте».