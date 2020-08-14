Псковскому детскому фонду оказали благотворительную помощь

Фото: УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции передали школьные принадлежности для детей, оставшихся без попечения родителей, малоимущим и многодетным семьям. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции собрали своими силами канцелярские товары: карандаши, ручки, тетради, цветная бумага, ластики, а также новые рюкзаки для учеников.

«В любое время важно не стоять в стороне, а пойти на встречу тем, кто находится в трудной жизненной ситуации и по-человечески оказать посильную помощь», - отметил заместитель начальника УИИ Дмитрий Ополченский.

Волонтеры и работники детского фонда выразили свою благодарность и счастье за оказанную помощь.