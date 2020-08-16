84-летнего пенсионера разыскивают в лесу Себежского района

Ориентировка регионального отряда "Лиза Алерт"

Представители регионального отряда "Лиза Алерт" опубликовали ориентировки на поиск пенсионера, который затерялся в лесу Себежского района 15 августа.

По сообщению поисковиков, 84-летний пенсионер Юрий Фомичев вышел из посёлка Сосновый бор Себежского района в лес и до сих пор не вернулся.

Мужчина худощавого телосложения, примерно 165 сантиметров роста, волосы тёмные с проседью, глаза серые.

Последний раз мужчину видели одетым в темно-синюю рубашку, тёмные спортивные штаны и резиновые сапоги.