Гидрометцентр: вернется ли в Псков аномальная жара

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что вторая половина следующей недели отметится аномально жаркой погодой. Об этом сообщили в Гидрометцентре, пишет РИА "Новости".

Погода начнет улучшаться уже сегодня, 16 августа, но жара придет только к середине недели. До 20 августа температура воздуха днем не будет существенно превышать +20 градусов. Ночами будет даже прохладно, виной тому северный ветер.

Вторая половина недели поднимет столбик термометра аж на пять градусов. И температура будет держаться в районе +24...+26 градусов. Местами температура воздуха будет прогреваться до +28...+30 градусов.

По словам Романа Вильфанда, погода будет комфортной.

Сегодня, 16 августа, солнечное небо к вечеру затянет облаками и пройдут кратковременные дожди.