В Псковской области пресекли попытку незаконно попасть в Россию англичанина

.

В Себежском районе подданный Великобритании хотел незаконно пересечь границу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

На границе России с Латвией сотрудники ФСБ остановили иностранца. Задержан 32-летний подданный Великобритании.

«За попытку незаконного пересечения государственной границы иностранцу грозит уголовная ответственность, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет» - отметили в пресс-службе.