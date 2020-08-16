Жестокое убийство собаки в Невеле не останется безнаказанным

Фото из Instagram-аккаунта хозяйки собаки

Жестокое убийство собаки в Невельском районе не останется без контроля и разбирательств. Об этом глава региона Михаил Ведерников заявил в своём видеообращении.

Ведерников признался, что разделяет чувства хозяйки, оставшейся без питомца. Собаки воспринимаются чаще всего как члены семьи, поэтому уход животного воспринимается очень болезненно.

«Хочу напомнить, что подобные преступления регулируются отдельной статьёй Уголовного кодекса РФ, но, помимо всего прочего, это тревожный сигнал о психическом состоянии самого преступника. Кто знает, на кого он направит свой нож в следующий раз», – отметил губернатор.

Глава региона уже поговорил с прокурором Псковской области Иваном Грибовым на счет этого случая. Правоохранитель обещал взять вопрос под свой контроль.

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