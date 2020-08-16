В Пскове юных спецназовцев отвели в монастырь на экскурсию

Фото: УМВД России по Псковской области

В Пскове состоялась экскурсия в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря для воспитанников летнего лагеря «Юный спецназовец». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие прошло в рамках акции «Каникулы с общественным советом».

Ребята узнали об особенностях архитектуры собора, познакомились с историей создания. Экскурсанты увидели уникальные фрески, отражающие евангельское повествование.

Фото: УМВД России по Псковской области

«Экскурсовод Олег Федоров рассказал ребятам и о том, как в XVI веке, в ходе большого ремонта и переустройства храма, фрески забелили, и лишь во второй половине XIX века они вновь были обнаружены» - поделились в пресс-службе.

Дети поблагодарили за такую возможность, а сотрудники полиции пообещали, что это была не последняя встреча.