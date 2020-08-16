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В Новосокольниках прошла акция «Правильный папа», в ее рамках сотрудники ГИБДД проверяли перевозку детей личным автотранспортом. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

При перевозке детей в детских удерживающих креслах сотрудниками Госавтоинспекции были вручены сертификаты «Правильный папа». А родители, которые перевозили детей с нарушениями ПДД были привлечены к административной ответственности.

«В ГИБДД напомнили, что ребенок в возрасте до 7 лет должен перевозится только в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Если ребенок от 7 до 11 лет едет на заднем сиденье автомобиля, то он должен либо находиться в детском удерживающем устройстве, либо быть пристегнут ремнем безопасности без кресла» - отметили в пресс-службе.

Если дети 12 лет находятся на переднем сиденье, то их нужно сажать в детское кресло или пристегивать другим удерживающим устройством.

«Штраф за неправильную перевозку детей составляет 3000 рублей» - добавили в управлении.