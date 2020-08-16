В Невельском районе задержали гражданку Швеции за незаконное пересечение границы

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В Псковской области на гражданку Швеции завели уголовное дело за попытку незаконного пересечения границы Российской Федерации. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Въезд в Россию иностранцев временно запрещен из-за карантинных мер. Однако подданная Королевства Швеции решила незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в Невельском районе. Она знала об ограничения, но ее это не остановило. Иностранка хотела попасть на свою историческую родину.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

«За незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет» - отметили в управлении.

Гражданин Великобритании также пытался пересечь границу Российской Федерации.