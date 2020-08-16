Завтра на Псковщине ожидается высокий уровень пожароопасности

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В Псковской области 17 августа прогнозируется высокий уровень пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Жителей региона предостерегают, что по региональной шкале ожидается пожароопасность 4 класса. При такой опасности нельзя разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи.

Лучше не курить, нельзя бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу и использовать пиротехнические изделия. Нельзя жечь траву на полях.

В лесу запрещено оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал. Помимо этого, нельзя оставляться на освящённой солнцем поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор.

Все это может привести к пожару.