Псковская ГРЭС возобновила подачу горячей воды в поселке Дедовичи

.

В Псковской области возобновили подачу горячей воды в соответствии с графиком 17 августа. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковской ГРЭС.

В поселке Дедовичи завершили летнюю ремонтную программу по подготовке тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. По итогам работ проведена гидравлическая опрессовка трубопроводов. В результате испытаний дефекты не выявлены, теплосеть своевременно введена в эксплуатацию.

«В период останова теплофикационного оборудования специалисты заменили 108 погонных метров магистрального трубопровода, провели ревизию запорной арматуры по всей протяженности тепловых сетей, выполнили ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников по результатам предремонтных испытаний» - отметили в пресс-службе.

Восстановить дорожную инфраструктуру запланировано после усадки грунта.