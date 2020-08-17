Жителей Пскова просят о помощи цапле с травмой ноги

Фото: газета "Пламя"

В Псковской области обитает травмированная цапля, великолучанин просит помощи. Об этом сообщили в группе газеты «Пламя» в социальной сети ВКонтакте.

На берегу озера в деревне Встеселово Куньинского района появилась цапля со сломанной ногой. «Птица стоит на одной ноге, вторая в прямом смысле болтается» - передали в газете.

Птицу подкармливают рыбой, живущие поблизости люди. «Так и сидит там постоянно, ждёт еду, далеко не улетает» - отметил мужчина, написавший о птице.

Он уже писал в разные группы в социальных сетях, однако толка не было.