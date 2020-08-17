Псковичам с детьми до 16 лет необходимо подать заявления на выплаты

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В Псковской области заканчивается прием заявлений на выплаты в размере 5 и 10 тысяч рублей семьям с детьми. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

Семьям с детьми до 16 лет необходимо подать заявления до 1 октября 2020 года, если еще не обратились за выплатами.

В пенсионном фонде пояснили: «Выплаты предоставляются из федерального бюджета, не зависят от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитываются в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки».

Заявление можно подать онлайн через портал Госуслуги, а также в МФЦ, либо в клиентских службах ПФР по предварительной записи.