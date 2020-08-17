Пскович украл 24 бутылки шампуня из городского магазина

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В Пскове на улице Юбилейной была совершена кража. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

15 августа из магазина на улице Юбилейной поступил сигнал «Тревога». Его перехватил экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский».

На месте происшествия росгвардейцы задержали 34-летнего псковича, который украл из торгового зала 24 бутылки шампуня и упаковку кофе. Общая сумма кражи составила 5 тысяч рублей.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.