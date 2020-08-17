ТОП-3 профессии с самой высокой зарплатой по Псковской области

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Июнь в Псковской области отметился тремя самыми неожиданными вакансиями с самым высоким уровнем дохода.

Список всех предложенных на сайте hh.ru вакансий возглавляют представители сфер рабочего персонала. Эта сфера летом 2020 года оказалась самой прибыльной, если считать варианты работы с учетом работы вахтовым методом. В последнем случае на должности рабочего персонала можно заработать порядка 75 800 рублей.

Вторая строчка за топ-менеджерами.Сразу на 10 тысяч меньше могут предложить в области менеджерам высшей категории. Их заработная плата максимально составит 64 800 рублей.

Далее идут специалисты в области производства, а также строительства и недвижимости. В среднем, на этих должностях можно заработать порядка 53 000 рублей.

А на заработок 50 000 рублей и ниже могут рассчитывать специалисты в области медицины, добычи сырья, ИТ и интернета, транспорта и логистики, госслужащие.