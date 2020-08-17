Хлебом и солью встретили команду Алжирской Народной Республики на псковском аэродроме

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

В Псков для участия в международном конкурсе «Десантный взвод - 2020» прибыла команда Алжирской Народной Республики. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

По прибытию военного самолета Ан-2 в аэропорт Крестов, команде-участнице «Армейских международных игр – 2020» была проведена обязательная термометрия, дезинфекция и обработка рук.

После этого, принимающая сторона встретила военных Алжирской Народной Республики по доброй традиции хлебом и солью. Вся церемония прошла под звуки гимна, который исполнил военный оркестр.

В Пскове уже находятся команды из Белоруссии, Китая, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Экваториальной Гвинеи.

Все команды прошли занятия по технике безопасности и размещены в расположения. Руководитель конкурса - начальник боевой подготовки Воздушно-десантных войск генерал-майор Сергей Волык всем участникам пожелал честной, бескомпромиссной борьбы и успехов в конкурсе.