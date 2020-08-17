Фото: Управление информационной политики Администрации Псковской области

Реконструкция порховского детского сада "Солнышко" попало в рамки реализации проекта ER-15 «SaveSmart». По этой двусторонней программе сотрудничества Россия и Эстония заключают контракты с 2014 года. Об этом сообщили в Управлении информационной политики Администрации Псковской области.

В этом году в детском саду Порхова проведена непростая реновация. Ремонтные работы заключались в установке оборудования, которое основано на использовании энергоэффективных технологий.

К примеру, устройство системы отопления здания теперь находится под контролем регуляторов тепла и «умным» тепловым узлом. Это позволяет экономичнее использовать теплоресурсы в зависимости от температуры за окном.

Кроме этого, на кухне детского сада установлены новые электроплиты. Их эксплуатация позволит сэкономить не менее 20% энергоресурсов по сравнению со старым оборудованием.

Все результаты инновации пройдут информационно-аналитический анализ и будут представлены на базе ПсковГУ в целях распространения успешного опыта в соседних муниципалитетах.