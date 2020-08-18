Фестиваль «Музыка на воде» пройдет в псковском дендропарке с 21 августа

Рисунок Эдуарда Гордеева

Фестиваль Псковской областной филармонии «Музыка на воде» пройдет с 21 августа по 12 сентября с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Как сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, при входе на мероприятие, гостям придется провести санитарную обработку рук и пройти измерение температуры тела. При этом на фестивале необходимо будет соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. За нарушение названных правил, зрителя могут удалить с мероприятия.

С дополнительной информацией о мероприятия можно ознакомиться на сайте Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В дирекции предложили гостям взять с собой пледы и пенки и сообщили, что в парке будет осуществляться свободная рассадка на газоны. «В случае недомогания и признаков болезни просим вас оставаться дома», - подчеркнули организаторы мероприятия.