Ремонт улицы Металлистов в Пскове завершится на месяц раньше срока

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На месяц раньше завершится ремонт улицы Металлистов в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.

Как рассказал подрядчик во время рабочего выезда главы администрации города Александра Братчикова, ремонтные работы проходят на участке дороги от дома 27в до Октябрьского проспекта на улице Металлистов. Работы ведутся ООО «ДорСтройСервис».

По плану, объект должны были сдать 15 октября, однако уже на этой неделе будет уложен верхний слой асфальта. Объект планируется сдать в начале сентября.

Александр Братчиков отметил, что уже на следующей неделе будет частично открыто движение по улице.