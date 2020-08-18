12-летний карантин по картофельной нематоде победили в Псковской области

В Псковской области, Стругокрасненском районе отменен карантин по золотистой картофельной нематоде. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Карантинный режим в районе деревни Речки длился с 2008 года, когда в почве хозяйства «Молодейский» было выявлено наличие карантинного объекта – золотистой картофельной нематоды с низкой степенью зараженности. Фитосанитарная зона располагалась на 29 гектарах хозяйства.

Ежегодно сотрудники Россельхознадзора контролировали выполнение специальной программы по ликвидации карантинного объекта. В этом году популяция золотистой картофельной нематоды была ликвидирована.