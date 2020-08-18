Школа молодых ученых прошла в ПсковГУ на платформе Zoom

Фото: ПсковГУ

Ученики псковских школ приняли участие в образовательном интенсиве для молодых ученых, изучающих проблемы экологии, в необычном для такого рода мероприятий формате – онлайн. Об этом сообщили на официальном сайте Псковского государственного университета.

Педагогами в Школе стали специалисты лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ и приглашённые учёные федерального уровня. В рамках лекций, они читали студентам лекции и проводили практические занятия на платформе Zoom.

"В обычной летней школе исследования проводятся «в полях», а собранный материал анализируют в лаборатории под руководством опытных учёных. ПсковГУ стал первым университетом, который рискнул провести масштабное научное мероприятие в дистанционном формате" - сообщили в ПсковГУ.

Всего в 110 участников школ получили эксклюзивные знания о последних исследованиях в области экологии и фотобиотехнологии, проведенных в России.