В Невельском районе обнаружены останки 67-ми бойцов Красной армии

Фото: Анна Тягунова

В Невельском районе Псковской области прошла "Вахта памяти - 2020". Поисковикам удалось отыскать останки 67 красноармейцев. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказали в региональном отделении Поискового движения России.

Организаторами летней экспедиции традиционно стали участники поискового отряда "Гвоздика" из города Невель. Всего было подано порядка 150 заявок для участия из Псковской области, а также разных уголков России и ближнего зарубежья.

В связи с тем, что летняя "Вахта памяти" ежегодно объявляется молодежной, то большая часть заявок поступила от подростков старше 14 лет. Откликнулись члены отрядов юнармии, патриотические организации области, волонтеры и молодые поисковики, которые уже имели опыт поисковых работ. Многим пришлось отказать.

Организация экспедиции прошла под особым контролем главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в регионе, он ограничил количество участников до 70 человек. В список попали поисковики старше 18 лет, проживающие в Псковской области. Обязательным распорядком дня на протяжении 10 дней стала термометрия и дезинфекция рук.

Архивные данные, найденные до начала поисковых работ и общение с местными жителями во время экспедиции помогли обнаружить массовое захоронение солдат близ урочища Режесиденье. Нехватка рабочей силы в этом году не позволила полноценно исследовать местность, но наработки были зафиксированы поисковиками и будут применены в следующем году.

Останки 67 солдат с почестями перезахоронены на военном мемориальном кладбище в деревне Турки-Перевоз Невельского района.