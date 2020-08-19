С +7 до +23 поднимется сегодня в Псковской области к середине дня

Погода в Псковской области днем, 19 августа, солнечная, осадков не ожидается. Об этом сообщили в Гидрометеоцентре Псковской области.

Утром +7°…+18°

Днём +22°...+23°

Вечером +18°...+23°

Ночью +12°....+15°

Ветер восточный до 2,7 м/с. Давление в пределах нормы. Следующая магнитная буря состоится с 21 на 22 августа и станет предпоследней в этом месяце. По силе она будет значительно превосходить предыдущие. Состояние здоровья усугубит жара в Псковской области, поэтому ухудшения здоровья коснуться не только метеозависимых людей.