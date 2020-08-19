41 пскович отправился в Симферополь первым рейсом

Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Вчера, 18 августа, из Пскова в Симферополь состоялся первый авиарейс. На борту комфортного и малошумного самолета полетел 41 человек. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Это очень важное направление для нашего региона, давно его ждали. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и мы только сейчас запускаем этот рейс. Надеюсь, он будет популярным и станет постоянным в летний период», - прокомментировал председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Маршрут "Псков - Симферополь" будет активен до сентября. Кроме этого, из аэропорта имени княгини Ольги можно отправиться в Москву и Сочи. Но к следующему году планируется запустить еще несколько новых направлений.