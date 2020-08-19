К дистанционному обучению порекомендовали готовиться школам Псковской области

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Роспотребнадзор и министерство просвещения России направило региональным властям рекомендации по организации образовательного процесса. Возможно, школам придется вернуться к дистанционному обучению. Об этом сообщили на официальном сайте телеканала "Первый псковский", ссылаясь на "Интерфакс".

Письмо с рекомендациями датировано 12 августа и подписано замглавы Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко. В нем сообщается, что в случае ухудшения распространения новой коронавирусной инфекции школы должны быть подготовлены к обучению в режиме онлайн.

Кроме того, в письме сообщается, что в дистанционный формат также должны перейти факультативные занятия по выбору. Однако праздничные линейки 1 сентября могут быть проведены, но с определенными условиями.

К примеру, на линейке все родители обязаны присутствовать в масках, дети не должны быть сразу со всей школы. Максимум параллель, а лучше - только один класс.