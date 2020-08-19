В Псково-Печерском монастыре отменили крестный ход из-за коронавируса

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В связи со вспышкой новой эпидемии коронавируса на территории мужского Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря - в этом году не будет крестного хода на Успение Пресвятой Богородицы.

В епархии отметили, что это решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в монастыре. Сейчас в монастыре изолированы десять человек с легкими симптомами. Четыре насельника Псково-Печерского монастыря госпитализированы.

По данным пресс-службы, сейчас службы в монастыре проводятся только на монастырских площадях с соблюдением социаотной дистанции между молящимися. Для прихожан совершается только общая исповедь. Богослужения на Успение Пресвятой Богородицы состоится, его будут совершать под открытым небом.

Паломнический центр сейчас не работает: ранее у одной из работниц центра был обнаружен коронавирус.