В Великих Луках на День города заработает парк с аттракционами

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В Великих Луках на День города, 22 августа, частично заработает парк с аттракционами, сообщают «Луки.ру».

Жители и гости города смогут покататься на всех аттракционах. Кроме того откроется «Динопарк», доступны будут все прогулочные зоны. Кроме того на день города заработает иллюминация на колесе обозрения, вечером жителей города ждёт 25-минутное световое шоу. Парк можно посетить с 10 часов утра до 10 вечера. Цена на аттракционы будет в районе от 100 до 200 рублей. Вход в «Динопарк» будет платный, но с выгодными «семейными» пакетами.