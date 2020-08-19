На главврача псковской психбольницы возбудили административное дело

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Главного врача Псковской областной психиатрической больницы № 1 будут судить за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщили на сайте Псковского районного суда.

В отношении главврача, Павла Торкунова, возбудили административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Сообщается, что его вменяют в вину в совершении действий (или бездействия) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина.

Дело будет рассмотрено 19 августа. Павлу Торкунову как должностному лицу грозит административный штраф до 150 тысяч рублей.

Ранее в Псковской областной психиатрической больнице в Богданово был выялвен очаг коронавируса.