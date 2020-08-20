Великолучане обеспокоены токсичностью юркских динозавров

Фото: газета «Луки.ру»

В Великолукском парке покрытие динозавров не токсично для воздуха и безопасно для гостей. Об этом сообщает газета «Луки.ру» со ссылкой на директора инвестиционной компании Александр Терентьев.

Великолучане начали интересоваться не будет ли токсичным для воздуха покрытие динозавров из парка юрского периода.

Терентьев прокомментировал, что предприятие, которое изготавливало динозавров, работает по всему миру. В России уже существует четыре подобных парка.

«В договоре, который был заключен с фирмой, указывалось, что краски и покрытия должны соответствовать российским стандартам. На это был сделан особый акцент и проведены необходимые консультации» - отметили в издании.