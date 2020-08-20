КП в Пскове собрала все стоковые магазины на интерактивной карте города

.

В Пскове работает более 20-ти секонд-хендов, где люди могут найти брендовую одежду за невысокую цену.

«Комсомолка» специально для своих читателей создала интерактивную карту, на которой можно найти каждый из них.

Подобные магазины сейчас набирают популярность в связи с пандемией. Многие люди сидели на карантине и не работали. Кого-то уволили или просто задерживали заработную плату. Секонд-хенды это вариант купить брендовую одежду почти даром.

Помимо молодежи, которая ищет популярную одежду, в такие магазины также заходят дачники. Они находят там дешевую одежду для огорода.