Фестиваль «Музыка на воде» вызвал ажиотаж среди псковичей

Фото: Анны Лаба

В Пскове была длинная очередь от кассы БКЗ до Октябрьского проспекта за пригласительными на концерт «Музыка на воде». Об этом сообщило ПАИ со ссылкой на директора областной филармонии Елизавету Барышникову.

Фестиваль «Музыка на воде» вызвал ажиотаж среди населения, при том, что мероприятие особо не рекламировалось.

«Остальные пригласительные были распределены по нашим партнерам, тем кто помогал в подготовке, по самим участникам симфонического оркестра, но большую часть в кассе раздали», - отметила директор псковской филармонии.

В Пскове состоится три тематических концерта на берегу Утиного пруда в дендропарке с 21 августа по 12 сентября.