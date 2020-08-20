За сутки коронавирусом заболели 35 псковичей

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В Псковской области за минувшие сутки подтвердились 35 случаев заражения. Всего - 4 314.

Выздоровело 43 пациента. Общее число достигло 3 053.

В регионе за все время 60 погибших.

Статистика по районам

Псков – 1364

Великие Луки – 837

Бежаницкий район - 52

Великолукский район – 190

Гдовский район – 85

Дедовичский район – 67

Дновский район - 107

Красногородский район – 41

Куньинский район –39

Локнянский район - 14

Невельский район - 143

Новоржевский район – 25

Новосокольнический район - 112

Опочецкий район – 45

Островский район – 307

Палкинский район - 52

Печорский район – 62

Плюсский район – 102

Порховский район - 151

Псковский район – 359

Пустошкинский район – 26

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 22

Себежский район – 30

Струго-Красненский район – 47

Усвятский район - 24