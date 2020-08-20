За сутки коронавирусом заболели 35 псковичей

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В Псковской области за минувшие сутки подтвердились 35 случаев заражения. Всего - 4 314.
Выздоровело 43 пациента. Общее число достигло 3 053.
В регионе за все время 60 погибших.
Статистика по районам
Псков – 1364
Великие Луки – 837
Бежаницкий район - 52
Великолукский район – 190
Гдовский район – 85
Дедовичский район – 67
Дновский район - 107
Красногородский район – 41
Куньинский район –39
Локнянский район - 14
Невельский район - 143
Новоржевский район – 25
Новосокольнический район - 112
Опочецкий район – 45
Островский район – 307
Палкинский район - 52
Печорский район – 62
Плюсский район – 102
Порховский район - 151
Псковский район – 359
Пустошкинский район – 26
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 22
Себежский район – 30
Струго-Красненский район – 47
Усвятский район - 24