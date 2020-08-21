Прогноз погоды в Пскове 21 августа не порадует метеозависимых

Фото: Анны Лаба

Погода в Псковской области днем, 21 августа, пасмурная, осадков не ожидается. Об этом сообщили в Гидрометеоцентре Псковской области.

Утром +11°…+21°

Днём +22°...+23°

Вечером +14°...+23°

Ночью +10°...+13°

К вечеру облака разойдутся и выглянет солнце. Ночью хорошо будут видны звезды, а также Марс и Юпитер. Они будут гореть оранжевым светом в небе.

Ветер юго-восточный до 2,7 м/с. Давление в пределах нормы. С 21 на 22 августа состоится магнитная буря, которая станет предпоследней в этом месяце. По силе она будет значительно превосходить предыдущие.

Людям, тонко реагирующим на подобные процессы, стоит быть готовыми к ухудшению самочувствия.