Прогноз погоды в Пскове 21 августа не порадует метеозависимых

Фото: Анны Лаба
Погода в Псковской области днем, 21 августа, пасмурная, осадков не ожидается. Об этом сообщили в Гидрометеоцентре Псковской области.
Утром +11°…+21°
Днём +22°...+23°
Вечером +14°...+23°
Ночью +10°...+13°
К вечеру облака разойдутся и выглянет солнце. Ночью хорошо будут видны звезды, а также Марс и Юпитер. Они будут гореть оранжевым светом в небе.
Ветер юго-восточный до 2,7 м/с. Давление в пределах нормы. С 21 на 22 августа состоится магнитная буря, которая станет предпоследней в этом месяце. По силе она будет значительно превосходить предыдущие.
Людям, тонко реагирующим на подобные процессы, стоит быть готовыми к ухудшению самочувствия.