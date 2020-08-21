В Псковской исправительной колонии проверили соблюдение прав осужденных

Фото: УФСИН России по Псковской области.

Псковскую исправительную колонию проверили на соблюдения прав осужденных в сфере материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

20 августа Прокурор области и руководство УИС Псковской области посетили ИК-6.

«Представители прокуратуры, общественности и руководство УФСИН совершили обход помещений общежитий, объектов коммунально-бытового обслуживания, ШИЗО, отряд с облегченными условиями отбывания наказания, где проверили соблюдение прав осужденных и условия их содержания» - отметили в пресс-службе.

Гости ознакомились с условиями проживания, с медицинским оснащением, также проверили организацию условий труда на швейном участке колонии.

«После чего представители ОНК провели прием осужденных по личным вопросам, всем обратившимся были даны подробные разъяснения действующего законодательства» - добавили в управлении.